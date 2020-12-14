染疫後首度現身 阿爾及利亞總統：很快痊癒回家

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（法新社阿爾及爾13日電） 阿爾及利亞總統塔布納10月底飛往德國住院後宣布確診2019冠狀病毒疾病（COVID-19），他今天首度現身表示自己正在復元中，很快就會返家。

75歲的塔布納（Abdelmadjid Tebboune）在上傳社群平台推特（Twitter）及官方電視台播放的一段影片中現身，他說，預期最遲在3周內完全康復。

塔布納是一名癮君子，10月28日赴德國就醫，阿爾及利亞當局之後宣布他確診2019冠狀病毒疾病。

塔布納因病不在國內，引發憲政危機疑慮。

去年阿爾及利亞爆發大型示威，迫使執政20年的包特夫里卡（Abdelaziz Bouteflika）下台，塔布納去年12月當選之後致力翻轉新頁。他推動限制總統任期、賦予國會和司法部門更多權力的新憲；外界認為，塔布納以此為策略，希望改變動亂情勢。

在11月1日舉行的公投中，即便投票率很低只有23.7%，但有效同意票達到選舉人總額2/3，通過憲改方案。

塔布納目前尚無法簽署憲改方案，因為按規定他必須人在國內才能簽署。他也必須在12月31日之前簽署2021年預算案。（譯者：紀錦玲）

© 2020 AFP