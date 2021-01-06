染疫病故人數一天新增3936人 美國再破紀錄

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（法新社華盛頓5日電） 根據約翰霍普金斯大學統整的數據顯示，美國過去24小時內因染2019冠狀病毒疾病（COVID-19）身故者達3936人，再破紀錄。

美國2019冠狀病毒疾病（COVID-19）單日死亡人數再破紀錄，約翰霍普金斯大學統整的數據顯示，過去24小時內，美國染疫身故者達3936人。

法新社報導，約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）紀錄同時顯示，全球疫情最嚴重的美國，今天另有25萬173件新增病例。

美國確診病例累計超過2100萬例，死亡總數達35萬7067人。

冠狀病毒疾病追蹤計畫（COVID-Tracking Project ）資料顯示，美國住院人數也處於疫情爆發以來的最高點，因COVID-19住院的患者超過13萬1000人。

美國南部、西部的情況尤其嚴重。

在加州洛杉磯，由於疫情嚴峻，醫療資源不堪負荷，救護車人員被告知勿將生存機會過低的患者送進醫院，並限制氧氣用量。

美國先前的單日染疫死亡紀錄，是6天前寫下的3920多人。

美國近幾個月確診病例暴增，自去年11月底開始，每天染疫過世的人數急遽增加，定期超過2000例，且經常衝破3000例。

剛過去的年末假期返家團圓潮，預料將進一步推升染疫人口，惡化疫情。

美國這個世界上最富裕的國家，最終只能寄望由疫苗接種行動來終結疫情。

但去年12月中旬展開接種以來，僅480萬名美國人施打第一劑疫苗，不到總人口的2%。

© 2021 AFP