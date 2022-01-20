染COVID-19得到自然免疫 研究：保護力比疫苗強

（法新社華盛頓20日電） 研究發現，在美國上一波由Delta變異株引發的感染激增期間，相較於接種過COVID-19疫苗卻未染疫的人，未接種疫苗卻染疫痊癒者的防護力更強。但研究人員警告，未接種疫苗、也未曾染疫的人重症和死亡風險也相對高。

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針對自然免疫與透過COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗接種取得防護力的強度比較，這篇研究是最新的討論，也是在美國疾病管制暨預防中心（CDC）批准下所進行。

不過研究作者警告說，不要將染疫作為一種策略，因為與接種疫苗的人相比，未接種疫苗、也未曾染疫的人在住院、染疫後長期影響和死亡的風險更高。

截至2021年11月30日，加州和紐約州約有13萬1000人死於COVID-19，這兩州是這篇研究使用統計模型的依據。

美國CDC發表聲明說：「病毒會持續演變，包括導致 COVID-19的病毒。在研究期間，疫苗接種和染疫痊癒後提供的保護力發生變化。不過疫苗接種仍是預防COVID-19最安全的策略。」

這項分析是在Omicron變異株出現前所進行。研究使用的是2021年5月30日至11月30日期間，在紐約州和加州篩檢呈陽性的110萬人病例數據，並利用這些數據來模擬推論更廣泛群眾的狀況。

研究顯示，在Delta成為主要病毒株前，疫苗比感染病毒提供更強的免疫力；但Delta變異株在去年6月下旬至7月開始大流行後，關係開始轉變。

截至去年10月3日那周，接種過疫苗卻未感染過COVID-19的人，染疫可能性是未接種疫苗、卻曾染疫者的3到4倍。

在去年10月13日至11月14日的幾周內，在加州接種過疫苗、卻沒有感染過COVID-19的人，住院風險是曾染疫、卻未接種疫苗者的3倍左右。

不過研究也指出，接種過疫苗和也得過COVID-19的人，保護力最強。

然而這篇研究可能會受到「選擇偏差」的影響，因為研究排除未接種疫苗占絕大多數的死亡病例。

在其他研究方面，包括去年8月以色列一篇着名論文也發現，在Delta變異株激增期間，自然免疫比疫苗更有效。

但根據Delta變異株大流行前的數據，美國CDC先前的立場相反。

這篇研究總結說：「還需要進一步研究來確定染疫痊癒後的保護力持續時間，考量因素包括Omicron在內等變異株類型、嚴重程度和癥狀。」（譯者：陳怡君/核稿：陳政一）

© 2022 AFP