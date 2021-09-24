查德外長警告 小心俄國傭兵

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（法新社紐約聯合國總部24日電） 非洲國家查德外交部長澤內（Cherif Mahamat Zene）今天警告各國小心外部勢力干預，並提到俄羅斯傭兵在鄰國活動。

法新社報導，澤內被問到俄羅斯傭兵組織「瓦格那集團」（Wagner Group）時說：「外部干預，無論來自何方，都對我國的穩定與安全構成非常嚴重的問題。」

他在紐約聯合國大會場邊告訴法新社和「非洲機密」（Africa Confidential），查德會採取各項措施確保國家安全。

他說：「利比亞有俄羅斯傭兵，他們也出現在中非共和國。」

查德前總統德比（Idriss Deby Itno）4月與叛軍作戰傷重不治。澤內表示，這些叛軍受過瓦格那集團訓練。

他說：「我們有理由擔心這些傭兵的存在。」不過他也說，查德沒有這些傭兵當時在國內的證據。

近年來俄羅斯準軍事組織、私人的保安專家和保全公司在非洲的影響力愈來愈大，尤其是在衝突頻傳的中非共和國，聯合國指控瓦格那集團包商在當地橫行。

澤內表示，5月30日在查德鄰近中非共和國邊境地區發生的一起攻擊事件，背後肯定有俄羅斯人撐腰。他還表示，他們掌握這些人在當地的全盤證據，並說查德發現中非共和國和利比亞的瓦格那集團人員曾通電話。

俄國承認曾派「指導員」到中非共和國，但也說他們並未介入衝突。俄國堅稱在利比亞沒有準軍事組織。（譯者：盧映孜/核稿：曹宇帆）

© 2021 AFP