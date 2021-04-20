查德總統德比作戰身亡 38歲兒子接棒

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（法新社查德恩加米那20日電） 查德軍方宣布，掌權30年的總統德比與叛軍作戰後今天傷重不治。他的兒子馬哈馬特被任命為臨時總統，但這個被視為西方重要戰略盟友的非洲國家恐進入前途不確定的時期。

查德軍方指出，叛軍在4月11日選舉日對北部發動大規模入侵，德比（Idriss Deby Itno）上周末赴前線指揮軍隊對抗叛軍。

查德國營電視台報導，軍方發言人阿澤姆（Azem Bermandoa Agouna）將軍發表聲明指出，德比「剛咽下人生最後一口氣，他在戰場上捍衛這個主權國家」。

阿澤姆又說，德比38歲的兒子馬哈馬特（Mahamat Idriss Deby Itno）被一個由軍方官員組成的過渡委員會任命為臨時總統。

查德政府及國會都已被解散，軍方也宣布實施宵禁及關閉邊界，但誓言在歷經18個月的過渡時期後，將進行「自由及民主」的選舉。

今年68歲的德比是職業軍人，在1990年政變成功後掌權至今，是非洲在位最久的領導人之一。他多年來以鐵腕統治查德，但他也是西方在動亂沙赫爾（Sahel）地區對抗聖戰士運動的重要盟友。

德比2018年推動通過新憲法，得以讓他掌權至2033 年。反對派人士指控德比高壓統治，他生前因為對於查德石油財富的管理，以及鎮壓反對人士，面臨日益升高的民怨。

但在昨天公布的選舉結果中，德比以79%得票率贏得他的第6個總統任期。一些反對陣營人物杯葛這場選舉。

© 2021 AFP