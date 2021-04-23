查德總統陣亡權力真空 聯合國難民署：情勢危急

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（法新社金夏沙22日電） 非洲國家查德長期掌權的總統德比（Idriss Deby Itno）與叛軍作戰重傷不治，聯合國難民署署長葛蘭第今天對查德的危險情勢表達關切。

葛蘭第（Filippo Grandi）在訪問剛果民主共和國（Democratic Republic of Congo）期間表示：「查德近來情勢演變非常危險。」

葛蘭第在金夏沙一項記者會中說，查德對非洲沙赫爾（Sahel）地區的穩定，關係重大。

德比統治查德長達30年；軍方20日宣布，他在率領軍隊與叛軍作戰時受傷不治。

德比突然陣亡消息，立即引發查德權力真空疑慮，查德對西方國家在動亂的沙赫爾地區反抗聖戰主義至關重要。

德比的盟友立即扶植他的兒子馬哈馬特（MahamatIdriss Deby Itno）繼任總統，並擔任過渡性的軍事委員會領導人。

葛蘭第將與法國總統馬克宏等十多國元首一同出席德比的喪禮，而法國曾是查德的殖民宗主國。

葛蘭第表示，他預定將和剛果民主共和國總統齊塞克迪（Felix Tshisekedi）商討「非洲一直令我們擔心和忙碌的其他情勢」，諸如衣索比亞和蘇丹。齊塞克迪目前是非洲聯盟（African Union）的輪值主席。

葛蘭第並指出，經過數十年衝突後，剛果民主共和國在難民問題上面臨重大挑戰。（譯者：紀錦玲/核稿：張佑之）

© 2021 AFP