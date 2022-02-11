查爾斯王子再度確診 已自主隔離

（法新社倫敦10日電） 英國克萊倫斯宮今天說，查爾斯王子二度確診COVID-19，目前已在隔離中。英國媒體報導，查爾斯確診兩天前，曾在溫莎城堡（Windsor）見過女王伊麗莎白二世。

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威爾斯親王（The Prince of Wales，即查爾斯）官方推特頁面上表示：「威爾斯親王已驗出COVID-19（2019冠狀病毒疾病）陽性反應，現正自主隔離。」

查爾斯確診前曾見過女王伊麗莎白二世（Queen Elizabeth II），引發關注，一位不願透露姓名的王室消息人士告訴英國聯合社（Press Association），95歲的女王目前尚未出現任何癥狀。

白金漢宮（Buckingham Palace）並未說明，女王的病毒檢測結果是陽性或陰性。

克萊倫斯宮（Clarence House）表示，查爾斯王子原定今天要在英格蘭南部溫徹斯特（Winchester）為一尊雕像揭幕，但在最後一刻取消這項行程，使他「深感失望」。

73歲的查爾斯2020年3月首次驗出病毒陽性反應，隨後在女王位於蘇格蘭的巴爾莫勒爾堡（Balmoral Castle）隔離約一周。

幕僚人員表示，查爾斯再次感染病毒是經由例行檢測發現，他已完整接種疫苗。（譯者：林沂鋒/核稿：張佑之）

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