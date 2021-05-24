查理咬我手指加密藝術賣出 逾76萬美元成交

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（法新社舊金山23日電） 2007年上傳到YouTube的55秒短片「查理咬我手指」（Charlie BitMy Finger）今天以非同質化代幣（NFT）形式拍賣，最終以將近76.1萬美元（新台幣2126萬元）成交。

在這支55秒的爆紅短片中，有一對可愛的英國兄弟檔，當時3歲的哥哥哈利（Harry）的手被弟弟查理（Charlie）咬住，直說「查理咬我手指」後，竟然又把手指放回弟弟嘴裡，這次哥哥被咬得大聲哀叫，整個過程全被爸爸錄下來上傳到YouTube，影片14年間點閱率來到了8.83億次。

戴維斯－卡爾（Davies-Carr）一家人宣布今天拍賣結束後將刪除影片，最高出價者將成為「網路史上這段可愛影片的所有權人」。不過這支影片已經在網路上被複製、分享和轉傳無數次了。

這次拍賣吸引11個帳號出價，引發mememaster和3fmusic之間的競標戰，後者最終以76萬999美元得標。

NFT收藏品基本上是數位資產，有着由區塊鏈創造的真實證書，在過去一年人氣開始爆炸式增長。

今年3月，推特（Twitter）執行長杜錫（JackDorsey）把自己15年前發出的首條推文「剛剛設定好我的推特」拿出來拍賣，由一名馬來西亞商人以290萬美元得標。

至今已10歲的網路迷因圖「彩虹貓」（Nyan Cat）3月以59萬美元賣出；上個月迷因圖「災難女孩」（Disaster Girl）成交價為180以太幣，當時將近50萬美元，由杜拜一家音樂工作室得標。

© 2021 AFP