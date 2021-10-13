查維茲昔日盟友 委內瑞拉政治犯監禁期間染疫過世

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（法新社卡拉卡斯12日電） 委內瑞拉官員今天表示，曾與奉行社會主義的已故強人總統查維茲結盟、但之後分道揚鑣並成為政治犯的陸軍將領巴杜埃爾，在監禁期間染疫過世。

檢察總長沙柏（Tarek Saab）在推特（Twitter）上發文說：「我們要為染上COVID-19（2019冠狀病毒疾病）而心肺驟停過世的巴杜埃爾（Raul Isaias Baduel）哀悼。」

沙柏補充道，66歲的巴杜埃爾先前曾接種第一劑疫苗，在染疫後「接受適當的醫療照護」。 巴杜埃爾曾是查維茲（Hugo Chavez）時代的國防部長，且在2002年查維茲因政變被短暫推翻時，幫助查維茲奪回政權。 被控貪腐的巴杜埃爾服刑近8年，他在2015年獲釋後，被控謀反現任總統馬杜洛（Nicolas Maduro） 而再次入獄。 非政府人權組織「刑事司法論壇」（Foro Penal）的律師西米歐布（Gonzalo Himiob）表示，巴杜埃爾過世，代表2015年至今，「已有10名政治犯死在獄中」。 西米歐布在推特發文說：「任何被監禁的人，其生命和健康都應由國家負責；囚犯一直都需要醫療照顧。」 巴杜埃爾的兒子中，有兩人曾因被控謀反被捕，其中的勞爾．艾米利歐（Raul Emilio Baduel）在逃。 另外，約斯納斯．阿道夫（Josnars Adolfo Baduel）則是因為被控參與一起2019年海上登陸企圖推翻馬杜洛但失敗的行動而遭逮，目前仍在監禁中。

© 2021 AFP