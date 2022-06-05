柬埔寨地方選舉登場 反對陣營盼削弱洪森統治

（法新社金邊5日電） 柬埔寨今天舉行地方選舉，反對勢力重整旗鼓，試圖在明年全國性大選之前削弱總理洪森數十年統治。

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洪森（Hun Sen）是舉世在位最久領導人之一，已經統治逾37年，2018年大選更贏得所有國會席次，使柬埔寨成為一黨獨大國家。他逮捕諸多政治反對派和活動人士，製造恐懼氣氛。

反對黨柬埔寨救國黨（CNRP）於2017年上次地方選舉拿下44%普選票。但同年稍晚卻遭法院解散，贏得的席次被迫放棄。許多反對黨人士要不逃到海外，要不被捕。

反對派領袖根索卡（Kem Sokha）被捕系獄逾一年，面臨叛國罪審判；柬埔寨救國黨共同創辦人山嵐西（Sam Rainsy）則流亡法國，避免遭到被他稱為出於政治動機的判罪。

今天進行1652個鄉分區理事會選舉，關係著明年全國性大選前柬埔寨政治脈動。

洪森的柬埔寨人民黨 （CPP）3日在首都金邊造勢，出動大批汽車、卡車、摩托車、嘟嘟車隊助陣，與揮舞旗幟的支持群眾相互揮映。

共有17個政黨將角逐逾1萬1600個職位，目前絕大多數都由執政黨掌握。

但山嵐西於1995年創立的燭光黨（CP）是所有人目光焦點。燭光黨在幾乎所有選區都推派候選人，並且獲得強大支持。

柬埔寨政治專家及「洪森的柬埔寨」（Hun Sen's Cambodia，暫譯）一書作者史坦吉歐（Sebastian Strangio）指出，燭光黨有能力吸引支持者，是唯一對洪森的柬埔寨人民黨「構成真實威脅」的政黨。

© 2022 AFP