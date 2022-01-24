柯林斯後來居上逆轉局 闖澳網女單8強

（法新社墨爾本24日電） 美國女將柯林斯今天在丟掉首盤後連追兩盤，後來居上以1比2逆轉擊敗比利時的梅丹斯，闖進大滿貫澳網女單8強，續朝自己在2019年進到4強的最佳紀錄邁進。

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本次澳洲網球公開賽女子單打第27種子柯林斯（Danielle Collins），在歷經2小時51分的大戰後，以4比6、6比4、6比4後來居上，艱苦擊敗第19種子梅丹斯（Elise Mertens）。

柯林斯接下來將和法國老將柯爾妮（Alize Cornet）爭奪前進4強的門票。

柯林斯說：「這對我來說真的很艱苦，因為我前一場比賽才打了一場耗時極長的比賽，所以我必須做出很多技術調整，才有辦法四處移動，那真是一個大挑戰。」

柯林斯是本屆第3位在澳網闖進女單8強的美國選手，前兩人分別是基斯（Madison Keys）、皮古拉（Jessica Pegula）。

柯林斯曾在3年前打進澳網女單4強，但之後的成績都未能再有所突破。

去年柯林斯開季一度相當難熬，必須開刀切除囊種，但後來在聖荷西（San Jose）、巴勒摩（Palermo）拿下生涯頭兩個世界女子職業網球協會（WTA）單打冠軍，職業生涯又出現光芒。

© 2022 AFP