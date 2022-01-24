柯爾妮63度叩關大滿貫 首闖澳網8強

（法新社墨爾本24日電） 法國老將柯爾妮（Alize Cornet）今天在澳洲網球公開賽，擊敗羅馬尼亞好手哈勒普（Simona Halep），63度叩關大滿貫賽後，生涯首度闖進8強賽。

廣告 繼續瀏覽後續

法新社報導，拉佛球場（Rod Laver Arena）今天氣溫高達攝氏33度，兩名女將都在場上苦苦掙紮，32歲的大會非種子選手柯爾妮在鏖戰2小時33分鐘後，以6比4、3比6、6比4勝出。

柯爾妮之後將與大會第27種子、美國女將柯林斯（Danielle Collins）爭奪4強賽入場券。柯林斯在16強賽與比利時選手梅丹斯（Elise Mertens）苦戰近3小時，最後以4比6、6比4、6比4勝出，闖進8強賽。

柯爾妮2005年在法網網球公開賽首次出戰大滿貫賽，在本屆澳網前從未闖過第4輪。

在此之前，叩關大滿貫賽最多次才闖進8強賽的紀錄保持人是泰國選手塔瑪琳（Tamarine Tanasugarn）。她2008年參加溫布頓網球賽，終於在第45度叩關時美夢成真。

柯爾妮說：「這感覺真是太棒了。我和西蒙娜（哈勒普）苦戰且面臨炎熱。在打了30分鐘後，我們兩人都快陣亡了，但我們持續奮戰兩個半小時。」柯爾妮20日在女單第2輪擊敗女網世界排名第3的西班牙好手蒙奎露薩（Garbine Muguruza）。

「對我來說，西蒙娜是一名優秀的戰士，也是我的榜樣。生涯首度闖進（大滿貫）8強賽，對我可說是美夢成真。」

© 2022 AFP