柯瑞單場50分助勇士射鷹 約基奇遭驅逐金塊滅火

（法新社洛杉磯8日電） 美國職籃NBA金州勇士當家球星柯瑞今天轟下本季新高單場50分並外帶10助攻，率隊主場127比113痛宰亞特蘭大老鷹；丹佛金塊雖主將約基奇被趕出場，仍擊敗邁阿密熱火。

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勇士贏球後本季戰績9勝1敗，持續高居聯盟之首。33歲的柯瑞（Stephen Curry）是生涯第10次繳出單場得分破50，他也打破張伯倫（Wilt Chamberlain）最年長達成單場50分、10助攻的聯盟紀錄，原本紀錄是張伯倫的31歲。

柯瑞今天只打35分鐘就達標50分10助攻，另還有7籃板，三分球19投9中、罰球13罰全中，看得1萬8060名主場觀眾如癡如醉，只要他一投籃就高喊MVP。

浦爾（Jordan Poole）、威金斯（Andrew Wiggins）各為勇士挹注16、13分，扮演柯瑞的最佳綠葉；老鷹隊則以楊恩（Trae Young）28分9助攻最佳。

另一地的比賽，金塊約基奇（Nikola Jokic）25分、15籃板、10助攻完成本季首次大三元，但比賽末段因惡性犯規被裁判趕出場，不過金塊仍以113比96贏球。

雙方打到比賽尾聲越見火爆，約基奇因不滿熱火莫里斯（Markieff Morris）對他犯規，用肩膀從後面用力杠對方，與莫里斯雙雙被驅逐出場，約基奇可能還得面臨禁賽處分。

© 2021 AFP