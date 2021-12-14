柯瑞差兩個三分球破紀錄 勇士驚險擊敗溜馬

（法新社印第安納波利斯13日電） NBA勇士今天後來居上，102比100險勝溜馬，但柯瑞此役投進5記三分球，還差兩個才能打破艾倫的紀錄，成為史上砍進最多三分球的球員。

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美國職籃NBA金州勇士今天客場挑戰印第安納溜馬一役，勇士超級球星柯瑞（Stephen Curry）只要砍進7個三分球，就能超越生涯投進2973個三分球的退役名將艾倫（Ray Allen），成為NBA史上投進最多三分球的球員。

今天幾近爆滿的球迷，對比賽勝負的關注不如對柯瑞能否締造歷史來得多，每次他拿到球，全場都會屏息以待，每當他命中一記三分球，全場就會響起如雷的歡呼聲。

柯瑞今天整場比賽20次出手命中8球，雖攻下全隊最高26分，但三分球僅15投5中，還差兩球才能打破艾倫的紀錄。

勇士整個下半場幾乎都處於落後的局面，在比賽結束前1分24秒，柯瑞砍進三分球，除朝紀錄再邁進一步，也讓勇士將落後追到剩下兩分差距。

第4節結束前48.5秒，柯瑞再度進球，幫助勇士把比分扳平。終場前13.4秒，盧尼（Kevon Looney）砍進關鍵的兩分，讓勇士最終就以兩分險勝。

勇士今天5人得分達兩位數，除柯瑞攻下26分，葛林（Draymond Green）、魏金斯（Andrew Wiggins）都貢獻15分，盧尼和替補的波特（Otto Porter Jr.）則分別獲得14分、10分。

溜馬的沙波尼斯（Domantas Sabonis）除攻下全場最高30分，還抓下全場最多的11個籃板，有「雙十」的表現，布洛格登（Malcolm Brogdon）拿下23分，並送出8次助攻，雷維特（Caris LeVert）則是進帳19分，特納（Myles Turner）僅得6分，但抓下10個籃板。

勇士下一場比賽將於客場對上紐約尼克，柯瑞有機會在籃球聖地麥迪遜花園廣場（Madison Square Garden）締造歷史。

© 2021 AFP