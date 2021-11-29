柯瑞復活打趴快艇 勇士7連勝穩居全聯盟第1

（法新社洛杉磯28日電） 勇士今天上半場的表現不如先前勇猛，但靠柯瑞比賽後段的大復活，最終105比90擊敗快艇收下7連勝，戰績仍維持在全聯盟第1的位置。

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美國職籃NBA金州勇士今天到客場挑戰快艇，在兩隊都有一些失誤，且投籃手感不甚理想的情況下，勇士上半場僅以44比42領先地主洛杉磯快艇。

勇士第3節打出11比2開局，一舉拉開領先差距，最終收下勝利，且得分達105分，這是他們連續第42場比賽的得分達到3位數。

勇士打到第3節後段，一度只剩2分領先，眼看連勝就要終止，但柯瑞（Stephen Curry）在末節拿下13分，助球隊再把領先擴大到21分。

勇士的波爾（Jordan Poole）此役攻下17分，其中包括第3節剩下不到2分鐘，在跟快艇今天攻下30分的喬治（Paul George）抗衡時所砍進的3個三分球。

這場比賽第4節剩下9分11秒時，柯瑞切入上籃被擋下，他認為自己遭到犯規，但裁判沒有吹判，他氣得大聲向裁判抗議，結果換來一次技術犯規。

柯瑞今天包括三分球13投7中，22次出手命中12球，除攻下全場最高33分，還有6助攻、6抄截、5籃板的演出。

柯瑞認為，那個技術犯規根本是鬼扯。他表示，大家都會有生氣的時候，也會決定怎麼發泄怒氣，「顯然我是覺得自己被犯規了，所以把情緒宣洩出來，然後就讓它過去，繼續打球」。

本季至今，柯瑞平均每場比賽可獲28.6分，目前是聯盟的得分王。今天砍進7記三分球的他，只用了19場比賽就投進100個三分球，刷新自己創下的紀錄。

勇士目前戰績18勝2敗，是全聯盟最佳，他們將於30日對上近況火燙、拿下16連勝的鳳凰城太陽。太陽目前戰績17勝3敗，排在勇士之後位居西區第2。

© 2021 AFP