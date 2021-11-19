柯瑞末節砍20分 勇士逆轉擊敗騎士

（法新社克里夫蘭18日電） 柯瑞今天在第4節飆進整場比賽40分中的20分，加上勇士末節加強防守力道，扳回落後13分的劣勢，最終以104比89擊敗騎士。

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美國職籃NBA金州勇士今天客場對上克里夫蘭騎士，要尋求近10戰的第9勝。勇士第4節開打前還以68比81落後，但他們在末節前5分40秒讓騎士1分也拿不到，成為扭轉比賽勝負的關鍵。

在那段時間，柯瑞砍進3個三分球、獨得13分，他的妹夫李伊（Damion Lee）也在這波17比0的攻勢連進兩球，讓勇士以85比81超前。

賈蘭德（Darius Garland）的「三分打」雖暫時幫騎士止血，但柯瑞、托斯卡納-安德森（Juan Toscano-Anderson）各拿7分，李伊也獲5分，讓勇士打出19比5的攻勢收尾。

騎士在第4節前6次出手都落空，並發生5次失誤，因此喪失領先優勢，也讓勇士打出單節36比8的攻勢逆轉戰局。

勇士今天贏球，意味着他們自2016年耶誕節後，就沒有在騎士主場輸過球。此役，勇士的李伊從板凳出發攻下11分，別利薩（Nemanja Bjelica）貢獻了14分，魏金斯（Andrew Wiggins）挹注了12分，葛林（Draymond Green）則是送出全場最高的14次助攻。

賈蘭德包括三分球11投4中，整場比賽22次出手命中10球，攻下全隊最高25分。

魏德（Dean Wade）、洛夫（Kevin Love）都斬獲17分，但騎士在莫布里（Evan Mobley）、薩克斯頓（Collin Sexton）仍舊無法出賽的情況下，吞下3連敗。

戴維斯（Ed Davis）抓下全場最多的14個籃板，奧科羅（Isaac Okoro）和盧比歐（Ricky Rubio）分別獲得10分。

© 2021 AFP