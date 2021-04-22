柯瑞熄火紀錄中斷 勇士不敵巫師

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（法新社華盛頓21日綜合外電報導）NBA勇士今天在末節崩盤，最終114比118吞敗，柯瑞此役連續場次得分達30大關的紀錄也中斷，停在11場。

美國職籃NBA金州勇士今天客場挑戰華盛頓巫師的比賽，焦點全聚焦在勇士球星柯瑞（Stephen Curry）的紀錄能否持續刷新。

柯瑞在前一場勇士對上費城76人的比賽中火力全開，轟下49分，一舉超越巫師的畢爾（Bradley Beal）成為聯盟得分王。這是33歲的柯瑞連續第11場得分達30大關，超越洛杉磯湖人已故傳奇球星布萊恩（Kobe Bryant），成為33歲以上老將中，連續得分達30大關場次最多的球員，同時那場比賽也是他連續兩戰投進10個以上三分球。

不過柯瑞今天遭到巫師嚴加看管，上半場比賽，柯瑞招牌的三分球手感盡失，6次出手全部落空，僅以10投2中拿下4分。

柯瑞下半場稍微回神，但整場比賽包括三分球14投中2在內，25次出手命中7球，加上僅獲兩次罰球機會，讓他單場只拿18分，未能將紀錄持續改寫。

勇士此役首節20比38落後巫師近20分，但在烏布雷（Kelly Oubre Jr.）半場攻下18分，貝茲摩（Kent Bazemore）、魏金斯（Andrew Wiggins）都有10分進帳下，上半場僅以58比60落後2分。

下半場勇士在第3節打出35比26攻勢，反以93比86帶着7分優勢進到第4節。可惜末節被巫師打出32比21的攻勢，最終勇士以114比118落敗。

這場比賽之後柯瑞平均每場比賽可獲31.4分，仍優於畢爾的31.1分，依舊暫居聯盟得分王。

勇士目前戰績29勝30敗，勝率不到5成，在西區排名第10，分別落後第8、第9的曼菲斯灰熊、聖安東尼奧馬刺有1.5場、0.5場勝差。

© 2021 AFP