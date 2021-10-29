柯瑞獨木難撐大局 灰熊後來居上延長賽勝勇士

（法新社舊金山28日電） 美國職籃NBA曼菲斯灰熊今晚客場對決金州勇士，兩隊纏鬥至延長加賽才分出勝負，最後灰熊後來居上，104比101終結勇士的開季連勝，莫蘭特個人獨得30分，堪稱灰熊致勝功臣。

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法新社報導，近況奇佳的勇士首節團隊就斬獲37分，第2節甫開賽即領先19分，半場打完，勇士55比45領先10分，看來非常有機會締造開季5連勝。

不過曾獲選聯盟年度最佳新秀的莫蘭特（Ja Morant）下半場帶動灰熊反攻氣勢，全隊回神奮戰不懈直到延長賽勝負底定。

他的隊友像是貝恩（Desmond Bane）、傑克森（Jaren Jackson Jr.）及紐西蘭長人亞當斯（Steven Adams），分別進帳19分、15分與12分，也是灰熊最終力克勇士的關鍵。

莫蘭特表示：「開賽之初感覺狀況外，我們沒有全力以赴，以致他們打得順手，而我們大幅落後，不過大家都知道灰熊諸將奮戰到底的韌性，我們要回失分，並徹底落實戰術，所以我們才能前仆後繼並取得領先，我們就是拚了。」

正規比賽時間僅剩2.1秒，兩隊98比98戰成平手，勇士柯瑞（Stephen Curry）執行最後一擊卻打鐵，雙方進入延長加賽，距離比賽終了剩下不到1分鐘的關鍵時刻，莫蘭特切入得手，104比101灰熊奠定勝基至終場。

柯瑞則是前3節打得虎虎生風，因灰熊加強防守，決勝時刻反陷入得分乾旱，以致全場雖獨得36分卻未能助球隊留下主場勝。

而勇士輸球的另個關鍵則是全場發生22次失誤，總教練柯爾（Steve Kerr）感嘆：「這場比賽給我們全隊上了一課，我們從中汲取了教訓，而且球季才開始，所以我對往後仍深具信心。」

目前勇士與灰熊分別以4勝1負和3勝2負戰績，在西區15隊中暫時分居第2及第5。（譯者：曹宇帆）

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