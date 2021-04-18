柯瑞獨砍47分 勇士仍敗給綠衫軍

廣告 繼續瀏覽後續

（法新社波士頓17日電） 美國職籃NBA波士頓塞爾蒂克今天在主場迎戰金州勇士，塞爾蒂克前鋒塔特姆砍進44分，雖遜於勇士球星柯瑞的47分，仍助綠衫軍以119比114擊退勇士。

塔特姆（Jayson Tatum）今天在終場前48.8秒帶球上籃，打破平手局面；24秒後沃克（Kemba Walker）再進一記三分球，讓塞爾蒂克收下6連勝。

塔特姆進帳44分雖是全隊最多，仍不及勇士後衛柯瑞（Stephen Curry）。過去一周柯瑞三分球攻勢凌厲，今天三分球19投11中，一人獨得47分。這是柯瑞連續第10場比賽得分破30，也是過去6天4場比賽中第3度獨得逾40分。

塔特姆25次出手命中16球、三分球投9中5，得分為個人本季第2高，並拿下全場最高的10籃板。沃克與史瑪特（Marcus Smart）分別挹注26分和16分。

帕克（Jabari Parker）在塞爾蒂克初次亮相，與普瑞查德（Payton Pritchard）各自貢獻11分。布朗（Jaylen Brown）則因病缺賽。

勇士隊方面，魏金斯（Andrew Wiggins）拿下22分，貝茲摩（Kent Bazemore）得16分，波爾（Jordan Poole）12分。葛林（Draymond Green）10助攻為全場最高，同時繳出5分5籃板的成績。

© 2021 AFP