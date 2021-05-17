柯瑞登得分王 勇士擊敗灰熊奪西區第8

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（法新社舊金山16日電） 美國職籃NBA金州勇士球星柯瑞（Stephen Curry）今天狂飆46分，個人再度登上聯盟得分王，也助勇士終場以113比101擊敗曼菲斯灰熊，並取得西區第8位置打本周附加賽。

柯瑞本季平均得分32分，登上聯盟得分王。華盛頓巫師大將畢爾（Bradley Beal）休陣3場後歸隊，今天稍早攻下25分，本季平均得分31.3，落居聯盟第2。

勇士在例行賽最終戰於主場取得6連勝後，成為西區第8種子，接下來除非吞下雙敗，才會無法拿到西區8 隊季後賽門票。勇士將在19日晚間客場打附加賽，對手是波特蘭拓荒者或洛杉磯湖人。拓荒者和湖人今天稍晚對決。

灰熊則是5連勝止步，以西區第9位置打附加賽，19 日將在主場迎戰第10種子聖安東尼奧馬刺。

至於勇士和灰熊今天賽況，勇士第3節在柯瑞17分助陣下，看來取得比賽掌控權，以86比69邁入第4節。

然而布魯克斯（Dillon Brooks）率領灰熊急起直追，在一波22比5攻勢中貢獻13分，在比賽剩6分32秒取得91平手，但之後犯規被換下場。

灰熊之後兩次以2分領先，但勇士緊咬不放。灰熊在終場前4分49秒以97比95領先，但21秒後浦爾（Jordan Poole）隨即命中關鍵三分球，助勇士超前奠定勝基。

勇士的魏金斯（Andrew Wiggins）今天繳出21分、10籃板「雙十」成績；葛林（Draymond Green）打出14 分、9籃板、9助攻的准大三元表現；浦爾挹注15分；盧尼（Kevon Looney）搶下全隊最高11籃板。

灰熊方面，5名先發球員得分都達雙位數，其中瓦倫休納斯（Jonas Valanciunas）最高29分，外加全場最高16籃板。

隊友布魯克斯18分；莫蘭特（Ja Morant）16分、9 助攻；傑克森（Jaren Jackson Jr.）14分；安德森（Kyle Anderson）10分。

© 2021 AFP