柯瑞砍30分 76人擊敗巫師進季後賽次輪

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（法新社費城2日電） 76人今天在塞斯．柯瑞砍進30分的率領下，以129比112擊敗巫師，並以系列賽4比1闖進季後賽次輪。

7戰4勝制美國職籃NBA東區季後賽首輪，頭號種子費城76人在打完系列賽前3戰後就率先「聽牌」，但第4 戰首節，主力戰將恩比德（Joel Embiid）就傷退，讓第8種子巫師趁機搶下勝利。

雖然76人仍在系列賽以3比1「聽牌」，但恩比德的傷勢成為最大隱憂。經過核磁共振（MRI）檢查，發現恩比德右膝外側半月板撕裂，這也讓他缺席今天的第5戰。

這場比賽開打後，兩隊不斷糾纏，巫師最多領先7分，但在霍華德（Dwight Howard）的第一時間灌籃得手、馬克西（Tyrese Maxey）的急停跳投命中後，76人扳平比數，兩隊首節29比29戰成平手。

次節兩隊依舊拉鋸，76人靠葛林（Danny Green）中場前3.6秒砍進一記三分球將比分超前，也因此在上半場以65比63領先巫師。

下半場的比賽，76人在塞斯．柯瑞（Seth Curry）單節12分帶領下稍將比分拉開，3節打完，76人持續以103比94領先。

柯爾克瑪茲（Furkan Korkmaz）第4節開打後砍進三分球，讓76人領先達兩位數，19比7的開局更讓領先差距超過20分，最終他們就以17分之多拿下勝利。

76人以4比1淘汰巫師、晉級次輪後，將與東區第5種子亞特蘭大老鷹對決。

塞斯．柯瑞今天攻下76人最高的30分，哈里斯（Tobias Harris）攻下28分，西蒙斯（Ben Simmons）有19分、10籃板、11助攻的大三元成績，替補的馬克西、霍華德、柯爾克瑪茲分別獲得13分、12分、10分。

巫師的畢爾（Bradley Beal）轟下全場高32分，衛斯布魯克（Russell Westbrook）有24分、10助攻、8籃板的表現，八村壘（Rui Hachimura）則是攻下21分。

© 2021 AFP