柯瑞第3節灌14分 勇士大勝塞爾蒂克總冠軍賽扳平

（法新社舊金山5日電） 柯瑞今天在第3節灌進14分，率勇士打出一波35比14的猛攻，他整場比賽攻下29分，助勇士107比88大勝塞爾蒂克，並在總冠軍賽扳平戰局。

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美國職籃NBA總冠軍賽第2戰，今天繼續由西區冠軍金州勇士在主場迎戰東區冠軍波士頓塞爾蒂克。

7戰4勝制總冠軍賽首戰，勇士的柯瑞（Stephen Curry）第1節砍進6記三分球，創下在總冠軍賽單節投進最多三分球的紀錄，他單節轟下21分，也成為繼喬丹（Michael Jordan）於1993年總冠軍賽第4戰的末節砍進22分以來，在總冠軍賽單節得分最高的球員。

上一戰前3節結束時落後12分的塞爾蒂克，靠末節40比16的猛攻，最終120比108逆轉，在客場奪下關鍵的勝利，這讓他們成為首支在總冠軍賽中，打完3節落後10分以上，最終卻以10分以上差距獲勝的球隊。

今天的比賽，塞爾蒂克打出13比5開局，勇士苦苦追趕後，靠着柯瑞切入後的拋投得手，在首節31比30領先塞爾蒂克。

次節塞爾蒂克一度超前，勇士利用一波10比0攻勢，以45比40要回領先，之後雙方不斷拉鋸，勇士靠着魏金斯（Andrew Wiggins）的進球，在上半場52比50保持領先。

下半場開打，勇士打出16比6的開局，以68比56領先達兩位數，塞爾蒂克雖連飆兩個三分球追近，但波特（Otto Porter Jr.）回敬一記三分彈、葛林（Draymond Green）兩罰俱中，加上柯瑞也連砍兩記三分球，勇士將領先擴大到17分，並在波爾（Jordan Poole）接連飆進兩記三分球後，在3節打完後以87比64領先達23分。

末節勇士打出6比0開局，將領先幅度持續拉開，也提前為勝負定調，終場以19分之差收下勝利。

勇士的柯瑞此役轟下全場最高29分；板凳出發的波爾貢獻17分；盧尼（Kevon Looney）獲得12分；湯普森（Klay Thompson）、魏金斯都有11分進帳。

塔特姆（Jayson Tatum）今天攻下塞爾蒂克全隊最高的28分；布朗（Jaylen Brown）貢獻了17分；替補的懷特（Derrick White）則拿下12分。

塞爾蒂克今天整體投籃命中率僅3成75，上一戰的致勝英雄霍福德（Al Horford）只有4投1中，2分、8籃板、1助攻的表現。首戰攻下18分的史瑪特（Marcus Smart）今天三分線外3投全部落空，6次出手僅命中1球，同樣只獲2分，都是球隊今天輸球的關鍵。

勇士今天贏球，在總冠軍賽扳成1比1平手，接下來將於8日（台灣時間9日）前往塞爾蒂克主場，打總冠軍賽第3戰。

© 2022 AFP