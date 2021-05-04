柯瑞轟41分 勇士勝鵜鶘進附加賽機會大增

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（法新社紐奧良3日電） 美國職籃NBA金州勇士球星柯瑞今天轟下全場最高41分，讓球隊123比108擊敗紐奧良鵜鶘，能打附加賽的機會大增。

勇士此役獲勝，戰績33勝32敗排在西區第8，與第9 的曼菲斯灰熊間有0.5場勝差，與第10的聖安東尼奧馬刺則有1.5場勝差，這大大增添了他們打進附加賽的機會。鵜鶘則以29勝36敗排在西區第11名，他們與馬刺間有2.5場勝差，與勇士、灰熊分別有4場、3.5場勝差。

柯瑞（Stephen Curry）轟下全場最高41分，本季至今平均每場比賽可攻下31.3分，暫居聯盟得分王。場均31分暫居第2的畢爾（Bradley Beal），今天在華盛頓巫師154比141擊敗印第安納溜馬的比賽中獲得26分。

本季頻頻上演飆分秀的柯瑞，是年度最有價值球員（MVP）的熱門人選，今天這場比賽是他本季第9次至少拿下40分的比賽，也是生涯第47次。

勇士今天首節以39比21領先達18分，第2節最多曾領先25分，一路領先的情況下，最終15分之差獲勝。

除了柯瑞轟下高分，魏金斯（Andrew Wiggins）也為勇士貢獻26分；葛林（Draymond Green）有10分13籃板15助攻的大三元演出；替補的托斯卡納-安德森（Juan Toscano-Anderson）、波爾（Jordan Poole）分別獲得14分、11分。

鵜鶘的威廉森（Zion Williamson）攻下全隊最高32分；殷格拉姆（Brandon Ingram）獲得19分；替補的馬歇爾（Naji Marshall）有12分進帳；布萊索（Eric Bledsoe）、埃爾南戈麥斯（Willy Hernangomez），分別拿下11分、10分。

NBA上季為因應疫情而推新制度，其中「附加賽」繼續沿用。以本季形式來說，例行賽東、西區排名第1名到第6名的球隊，依照排名依序成為季後賽兩區第1到第6種子。而兩區例行賽第7名到第10名的球隊，也都還有透過「附加賽」闖進季後賽的機會。

© 2021 AFP