柯瑞關鍵8罰全中 率勇士逆轉擒熊聽牌

（法新社洛杉磯9日電） 美國職籃NBA金州勇士隊今天克服決勝節12分落後，柯瑞全場32分領軍硬是逆轉以101比98氣走曼菲斯灰熊，西區季後賽第2輪以3比1聽牌。

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柯瑞（Stephen Curry）第4節砍進18分，讓前3節一路落後的勇士在最後一分鐘扭轉戰局。

7日在兩軍第3戰以112比142慘敗的灰熊，今天本大有機會在勇士主場扳平系列賽，但少了因傷缺陣的球星莫蘭特（Ja Morant），灰熊竟在最後一刻翻船。

勇士主帥柯爾（Steve Kerr）賽前傳出COVID-19（2019冠狀病毒疾病）篩檢陽性的消息，由助理教練布朗（Mike Brown）暫代兵符。

灰熊在決勝節最多握有12分領先優勢，但勇士外線手感逐漸回溫，柯瑞在比賽前還剩3分25秒時率隊扳平戰局，雙方陷入拉鋸戰，柯瑞在比賽倒數1分鐘合計8罰全中奠定勝基。

勇士此役以柯瑞表現最佳，全場攻下32分，三分球14投4中，外加5籃板、8助攻；隊友魏金斯進帳17分、10籃板，繳出「雙十」成績。

根據ESPN Stats & Info統計，柯瑞此役達成一項重要成就，成為史上第1位在季後賽累計投進500記三分球的球員。

灰熊共5人得分雙位數，傑克森斬獲全隊最多的21分，瓊斯、安德森（Kyle Anderson）各得19分、17分。

© 2022 AFP