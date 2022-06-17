柯瑞4度率勇士奪冠 終獲總冠軍賽MVP

（法新社波士頓16日電） 生涯已獲無數榮耀的柯瑞，今天第4度率勇士拿下總冠軍，自己也終於搶下總冠軍賽MVP。

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2009年勇士在選秀會第1輪第7順位將柯瑞（Stephen Curry）選入後，他在生涯至今的13個球季獲得無數榮耀，獨缺總冠軍賽最有價值球員（MVP）肯定。

菜鳥年柯瑞就獲選進入年度最佳新秀第1隊，之後4度入選年度最佳第1隊、3次年度第2隊、1次年度第3隊，並8次獲選參加明星賽。

柯瑞拿過2次得分王、1次抄截王，2次獲選年度MVP，其中更有1次是以全票當選，是聯盟史上唯一1次以全票獲選年度MVP的紀錄。

今天之前柯瑞手上戴了3枚冠軍戒指，但卻始終與總冠軍賽MVP無緣，成為他心中的一抹遺憾，但爭取這個榮耀的渴望，也成為他賣力拚搏的一大動力。這次總冠軍賽期間，柯瑞也在受訪時坦言「得獎的那一刻會有很多喜悅，那是你會想要親自體驗的」。

勇士2014-15球季，在睽違40年後再度奪冠，當年伊古歐達拉（Andre Iguodala）拿下總冠軍賽MVP，2016-17年與2017-18球季，勇士連拿2座總冠軍，總冠軍賽MVP則連2次被杜蘭特（Kevin Durant）抱走。

這次總冠軍賽，柯瑞第1戰、第3戰分別攻下34分、31分，無奈勇士都沒能獲勝；第2戰他拿下29分，幫球隊避免落入0勝2負的窘境，第4戰更轟下43分，二度幫勇士扳平戰局。第5戰在對手全力圍堵下，柯瑞仍進帳16分，幫助球隊「聽牌」，今天他砍下34分，並有7籃板、7助攻、2抄截的表現，率勇士順利封王。

6場總冠軍賽下來，柯瑞平均每場比賽可攻下31.2分、抓下6.2個籃板，並有2次抄截。

© 2022 AFP