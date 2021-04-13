核協議僵局未解 俄羅斯與伊朗共批歐美

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（法新社德黑蘭13日電） 在伊朗核子協議締約國代表於奧地利維也納（Vienna）展開磋商，以使美國重返岌岌可危的協議之際，俄羅斯今天與伊朗站在同一陣線，聯手抨擊歐洲聯盟（EU）和美國。

伊朗核子協議是伊朗與聯合國安理會5個常任理事國（美國、英國、法國、俄羅斯、中國）加上德國和歐盟（EU），於2015年簽訂的國際協議。但美國前總統川普（Donald Trump）在2018年宣布退出這項協議，並頒布制裁伊朗的措施。

伊朗與各締約方一直在磋商，如何解除美國施加的制裁，以及如何讓伊朗再度遵守為了報復美國退出核協議而中止的核承諾。

然而就在磋商進行之際，伊朗納坦茲（Natanz）鈾濃縮廠11日遭受攻擊。伊朗當局指控死對頭━美國的盟友以色列就是幕後主使者。

另一方面，歐盟日前也決定把8名伊朗維安官員列入黑名單，以回應伊朗在2019年鎮壓國內抗議。

造訪伊朗的俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）今天在德黑蘭會晤伊朗外長查瑞夫（Mohammad Javad Zarif），會後兩人共同出席聯合記者會。

拉夫羅夫在記者會中表示：「我們指望能夠挽回這項協議，以及美國終將完全恢復執行聯合國（UN）的相關決議。」

拉夫羅夫也嚴詞抨擊歐盟制裁伊朗維安官員，並說把這些人列入黑名單，不利於當前恢複核協議的種種努力。

為回應歐盟的制裁，伊朗昨天說，將中止與歐盟在諸多方面的合作，包括「反恐、毒品（販運）與難民」等。

查瑞夫也藉着與拉夫羅夫同台的機會警告美國說，「搞破壞」與制裁不會讓美國在核子協議談判中，獲得更多的影響力；他並抨擊以色列「鋌而走險」。

查瑞夫說：「我們重新履行我們在『聯合全面行動方案』（JCPOA，即伊朗核子協議）的承諾，完全不是問題。」

「但是美國人應該要了解，無論是制裁還是搞破壞，都無法讓他們有更多談判籌碼，且這些舉措將只會讓美國的處境更不利。」

以色列並未聲稱伊朗鈾濃縮廠遭破壞與他們有關，白宮昨天也說美國沒涉入。

© 2021 AFP