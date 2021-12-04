核協議談判遲無進展 美痛批伊朗不認真以對

（法新社華盛頓3日電） 美國今天猛烈抨擊伊朗「似乎沒有認真看待」重回談判桌，導致列強與伊朗的核協議談判遲遲無進展，華府不會讓德黑蘭一邊拖延談判，一邊持續擴張核子野心。 美國國務卿布林肯（Antony Blinken）警告，華府不會讓伊朗一邊拖延談判，一邊持續擴張核子野心，如果外交手段失效，將試圖尋找「其他選項」。

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伊朗先前在維也納與美國總統拜登的行政團隊舉行了6輪的間接協商，盼能挽救2015年的核協議。然而，6月間德黑蘭強硬派政府上台之後，協商也跟着中斷。

目前的第7輪協商展開5天後中斷，參與其中的歐美外交人員表達憂心。

布林肯在視訊會議中對世界領導人表示，「過去幾天我們看到，伊朗現在似乎沒有認真做到重回協議的必要作為，這也是我們為何要結束在維也納的這輪協商」。

他說，「但這時程很緊湊，因為我們無法接受，也不會允許伊朗一邊延宕協商進程，同時持續發展他們的計畫」。

布林肯的評估和拜登相互呼應。白宮發言人莎琪（Jen Psaki）表示，前6輪協商「取得進展」，但「很不幸地，伊朗這周的作法卻不是要設法解決剩餘的議題」。 伊朗與美國、中國、俄羅斯、德國、法國和英國2015年針對伊朗爭議性核計畫危機找出長期解決之道，但2018年5月，時任美國總統川普片面退出協議、重啟全面性制裁後，協議瀕臨瓦解。

莎琪也責怪川普片面退出協議，導致伊朗的核子計畫「急遽且空前擴張」。

© 2021 AFP