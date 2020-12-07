核武之父命案 伊朗：遭衛星AI遙控機關槍暗殺

廣告 繼續瀏覽後續

（法新社德黑蘭6日電） 伊朗革命衛隊（Revolutionary Guards）副司令法達威今天告訴國內媒體，核子科學家法克里薩德上周遇害，暗殺行動是透過衛星以「人工智慧」（AI）操控機關槍來瞄準目標。

法達威（Ali Fadavi）表示，法克里薩德（Mohsen Fakhrizadeh）11月27日與11人維安小組驅車行經首都德黑蘭郊外的高速公路時，他的臉部遭到機關槍瞄準開了13槍。

伊朗梅爾通訊社（Mehr）引述法達威說法報導，機關槍架設在一輛日產（Nissan）皮卡車上，「僅聚焦法克里薩德的臉部，以致他的妻子雖只距離25公分，但未被擊中」。

法達威還說，暗殺行動是透過衛星「線上操控」，利用「先進鏡頭與人工智慧」來對準目標。

他表示，維安組長挺身而出，為法克里薩德擋了4發子彈，「現場未見恐怖分子」。

伊朗當局歸咎是宿敵以色列和流亡的反對派團體「伊朗人民聖戰者組織」（People's Mujahedeen of Iran，MEK）所為。

伊朗官方新聞電視台（Press TV）曾報導，暗殺現場找到「以色列制」的武器。

法新社報導，自法克里薩德遇害後死因眾說紛紜。伊朗國防部最初表示，法克里薩德和隨扈在槍戰中被捉；法斯通訊社（Fars）則說，是「遙控式自動機關槍」殺了他，但報導中未指明任何消息來源。

根據伊朗國防部長哈塔米（Amir Hatami）說法，法克里薩德是他的副手之一，領導伊朗國防部的防禦研究與創新組織（Defence Research and Innovation Organization），這個組織專門研究「核防禦」領域。（譯者：紀錦玲）

© 2020 AFP