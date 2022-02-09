核融合重大突破 英實驗產生能量改寫紀錄

（法新社牛津9日電） 英國科學家今天表示，他們在一場實驗中，用反應爐產生59百萬焦耳（MJ）核融合持續能量，打破先前紀錄；此成就被譽為駕馭核融合成為新能源漫漫長路上的「里程碑」。

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核融合與太陽用來產生能量的過程相同，核融合的提倡者相信，核融合有朝一日可透過提供豐富、安全和綠能，幫助人類應對氣候變遷。

英國原子能研究所（UK Atomic Energy Authority）指出，去年12月一場實驗中，歐洲聯合環狀反應爐（Joint European Torus, JET）產生59百萬焦耳（MJ）持續能量，先前該裝置於1997年寫下的紀錄是產生22百萬焦耳能量，這次實驗數字是1997年紀錄的2倍多。

英國原子能研究所在聲明中指出，這一結果清楚展示，核融合提供安全、永續低碳能源的潛力。

實驗使用的甜甜圈狀機器被稱為托卡馬克（tokamak），而歐洲聯合環狀反應爐是全世界最大的可運作托卡馬克裝置。

核融合除安全性較高外，在投入同等重量下，核融合釋出的能量比燃燒煤、石油或天然氣多將近400萬倍，且幾乎不會產生廢棄物。

英國今天公布的結果展示出，核融合能量維持時間可達5秒，但若要核融合變成可利用的傳統電力來源，尚需更長維持時間。

「歐洲融合能源發展聯盟」（EUROfusion）的唐恩（Tony Donne）表示：「如果我們能維持5秒鐘核融合，我們未來擴大運作規模，就可以維持5分鐘，然後是5小時。」

當局目前正在法國南部建造國際熱核融合實驗反應爐（ITER），它比歐洲聯合環狀反應爐更大且更先進。這一新的「人造太陽」最早可能於2025年開始運作，英國這次實驗數據將證明攸關重要。

國際熱核融合實驗反應爐負責人畢戈（Bernard Bigot）盛讚歐洲聯合環狀反應爐的研究成果是「近乎工業規模」的能源生產。

© 2022 AFP