核設施被攻擊 伊朗點名美國以色列搞破壞

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（法新社德黑蘭13日電） 伊朗外長查瑞夫今天嗆美國說，「搞破壞」與制裁不會讓美國在重啟陷入困境的2015 核子協議談判中，獲得更多的影響力。

查瑞夫（Mohammad Javad Zarif）另抨擊以色列「鋌而走險」。伊朗指控以色列10日對境內的納坦茲（Natanz）核子設施發動恐怖攻擊。

他說，「我們重新履行我們在『聯合全面行動方案』（JCPOA）的承諾，完全不是問題」，查瑞夫是指伊朗在2015年與美、英、法、德、俄、中和歐盟簽署的核協議，美國在2018年退出。

查瑞夫與來訪的俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）出席聯合記者會時表示：「但是美國人應該要了解，無論是制裁還是搞破壞，都無法讓他們有更多談判籌碼，且這些舉措將只會讓美國的處境更不利。」

伊朗昨天指控，納坦茲鈾濃縮廠遭到攻擊，死對頭以色列就是幕後主使者，並誓言「報復」及增加伊朗的核活動。

伊朗原子能組織（Iran Atomic Energy Organisation）表示，這個鈾濃縮廠的配電所發生「小規模爆炸」。

以色列並未聲稱伊朗鈾濃縮廠遭破壞與他們有關。但有以國媒體未引述消息來源報導，這樁核設施遇襲事件歸咎於以色列情治單位發動「網路作戰」。

美國「紐約時報」（The New York Times）引述不具名的美方與以色列情報官員指出，伊朗納坦茲鈾濃縮廠遭爆炸攻擊，廠內地下離心機的供電系統被「完全摧毀」，且以色列有「參與其中」。（譯者：曹宇帆/核稿：張正芊）

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