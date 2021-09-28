格拉斯頓伯里音樂節鄰近河流毒品濃度高 危害稀有魚類

廣告 繼續瀏覽後續

（法新社倫敦28日電） 科學家今天表示，流經英國格拉斯頓伯里（Glastonbury）音樂節場地的一條河流，採樣後發現非法毒品濃度非常高，已危害到稀有魚類和其他野生動物。

專家表示，在水中檢測到的古柯礆和搖頭丸濃度非常高，可能會傷害到流經音樂節場地的懷特萊克河（Whitelake River）下游野生動物。

2019年在英格蘭西南部索麥塞郡（Somerset）舉辦、為期5天的格拉斯頓伯里音樂節，有超過20萬人聚集，從這條河採集的樣本發現，搖頭丸濃度增加4倍。

科學家表示，水中古柯礆的濃度之高，已干擾到該地區稀有、受到保護的歐洲鰻鱺生命周期。

專家呼籲未來參加音樂節的人使用格拉斯頓伯里官方廁所，因為據信這些藥物通過在公共場所小便進入周圍的水源。

位於威爾斯北部的班戈大學（Bangor University）研究生艾柏格（Dan Aberg）搜集這些數據，他說，所有音樂節「毫無疑問」都是「年度非法藥物釋放的來源」。

他補充說：「不幸的是，格拉斯頓伯里音樂節場地鄰近河流，導致參加者釋放的任何藥物在進入脆弱的淡水生態系統前，幾乎沒有時間在土壤中分解。」

由於COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情限制，格拉斯頓伯里音樂節2020年50周年慶祝活動賣出約13萬5000張門票後被迫取消，今年也再次取消盛典。主辦單位表示可望在2022年6月恢復舉辦。

© 2021 AFP