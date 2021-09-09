格納布里又進球 德國作客冰島大勝

廣告 繼續瀏覽後續

（法新社雷克雅維克8日電） 格納布里（Serge Gnabry）3天內踢進第3個國家隊進球，幫德國今天在2022世界盃足球賽歐洲區資格賽4比0大勝冰島，在J組的龍頭地位益發穩固。

德國上半場就靠格納布里、魯迪格（Antonio Ruediger）破門，在雷克雅維克的勞加德（Laugardalsvollur）體育場3600名冰島地主球迷面前先聲奪人。

下半場第56分鐘薩內（Leroy Sane）進球，斐納（Timo Werner）第89分鐘錦上添花，底定勝利。

若非格列茲卡（Leon Goretzka）的進球遭沒收、哈斐茨（Kai Havertz）錯過大好機會，德國這場的進球數會更多。

格納布里前場5日德國6比0血洗亞美尼亞之役就獨中兩元，今天再添進球，29場國家隊出賽已進19球。

德國隊長、門將諾伊爾（Manuel Neuer）賽後說：「我們沒浪費太多機會，展現出強勢主宰，大家都很滿意，隊伍的球風已成形，希望就保持這樣。」

「雖然世界盃會內賽遇到的對手等級會比列支敦斯登、亞美尼亞與冰島更強，但傳達正面信號很重要－我們的目標就是明年奪回世界盃王座。」

新教頭佛利克（Hansi Flick）接掌後，德國在歐洲區資格賽3戰全勝，攻入12球未失1球，已從去年9月資格賽剛開始時的老三爬上組內榜首，領先第2名的積分達4分。

佛利克今天只以京多安（Ilkay Gundogan）替代有傷在身的羅伊斯（Marco Reus），其餘先發都跟前場對亞美尼亞時相同，德軍今天也跟對亞美尼亞時的表現一樣，開賽沒幾分鐘就先進球，且全場攻勢如水銀瀉地。

© 2021 AFP