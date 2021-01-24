桑德斯「路人阿伯」迷因太紅 杜魯道借用宣導防疫

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（法新社蒙特婁23日電） 79歲佛蒙特州聯邦參議員桑德斯出席拜登就職典禮的「路人阿伯」造型席捲網路，連加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）都利用這個哏來宣導防疫，警告民眾不要出門。

杜魯道今天在社群平台（Twitter）上傳自己在官邸前草坪召開記者會的照片，背景卻多了現在紅遍網路的桑德斯（Bernie Sanders）雙手交叉翹腳坐在椅子上的圖像。

杜魯道借用的這張桑德斯翹腳照，是法新社攝影記者斯米亞洛夫斯基（Brendan Smialowski）於美國總統拜登20日就職大典捕捉到的鏡頭，只見桑德斯穿着一身路人阿伯風格的外套，雙手戴着手套，翹腳坐在椅子上。

照片一曝光，全球網友瘋狂創作各種迷因。

杜魯道今天也借用這張紅圖的魅力，並以小兒子日前在爸爸開記者會時從後方宅邸窗戶偷瞄為哏，推文說：「我兒子一個月前左右不請自來我的記者會也就算了。」

杜魯道話鋒一轉，指着以Photoshop軟體加到他身影後方的桑德斯翹腳照說「可是這樣」就不O.K.，並警告民眾「如今不是旅行的時候，留在家裡，我意思是說留在自己家裡」。

© 2021 AFP