梅克爾卸任在即 「梅克宏」4年歐盟核心夥伴解散

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（法新社巴黎16日電） 法國總統馬克宏今天在巴黎接待德國總理梅克爾，這是梅克爾卸任前最後一次以總理身分訪法。兩人過去4年同為歐盟核心夥伴，這段關係如今迎來尾聲。

德國將於本月26日舉行聯邦議院選舉，67歲的梅克爾（Angela Merkel）將於選後交棒，終結她16年的政治舵手地位，她任內共與4名法國總統合作，包括席哈克（Jacques Chirac）、沙柯吉（Nicolas Sarkozy）、歐蘭德（Francois Hollande）和馬克宏（Emmanuel Macron）。

43歲的馬克宏從不掩飾他對梅克爾長青於政壇的欽佩，但他時而強硬的風格及親歐行動主義與梅克爾更加謹慎的路線大相逕庭。

2019年，兩名領袖之間稍有齟齬，梅克爾坦言兩人「互相角力」、「心態不同」，馬克宏隨後表示他相信「具有成效的衝突」。

法國智庫「蒙田研究所」（Montaigne Institute）德國議題專家侯必內-波戈馬諾（Alexandre Robinet-Borgomano）說：「他們作風非常不同。梅克爾很從容，總是尋求妥協，而馬克宏大刀闊斧，隨時可以針對他認為被忽略的問題發表大膽宣言。」

歐盟觀察家認為，馬克宏與梅克爾最終組成了有力的「法德火車頭」，帶領着擁有27個成員國的歐洲聯盟。

位於柏林的德國國際安全事務研究所（German Institute for International and Security Affairs）學者托卡斯基（Pawel Tokarski）告訴法新社：「雖然兩人截然不同，合作還是很順利。」 馬克宏與梅克爾今晚在法國總統府艾里賽宮（Elysee Palace）工作晚餐前受訪，兩人都笑容滿面，互稱「親愛的安吉拉（梅克爾名）」、「親愛的艾馬紐（馬克宏名）」，對彼此的稱謂也不用「您」而是「你」。

梅克爾說，兩人在工作晚餐中將談到阿富汗、氣候變遷、對中國關係及歐盟政策等。 兩人的合作常被昵稱為「梅克宏」（Merkron），他們共同經歷了英國脫離歐盟所引發的危機，以及美國前總統川普不按牌理出牌的執政風格，還有COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情。

兩人一路上難免有歧異和摩擦，例如在歐盟經濟政策、俄羅斯天然氣、英國脫歐和軍售等議題上，都需要在定期電話聯繫和會談中商討解決。

負責歐洲事務的法國國務秘書波恩（Clement Beaune）自2017年就見證了「梅克宏」的密切合作，他說：「他們很不一樣，但都有條不紊。」 「梅克宏」時代最具意義的一刻是在去年7月一場令人筋疲力盡的歐盟峰會上，歐盟首度同意集體借貸。 德國長期反對這項創舉，但在承認COVID-19疫情重創歐盟經濟的情況下，梅克爾和馬克宏擬定了協議，好讓歐盟籌資8000億歐元（約新台幣26兆元）用於基礎建設和新興科技。

侯必內-波戈馬諾說：「這是本世紀之初的歐洲重大時刻。」他認為，兩名領袖替一個真正擁有主權的歐洲打造了最初的基礎，未來某一天，歐洲將有能力照顧自身安全、獨立行動，不必仰賴美國。

但托卡斯基指出：「還有一些問題待解決，例如歐元區還不是很穩定。這是梅克爾留給繼任者的包袱。」

© 2021 AFP