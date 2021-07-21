梅克爾承諾數十億歐元紓困 重建災區

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（法新社柏林21日電） 德國總理梅克爾昨天視察洪水重災區，併當場承諾將請部會首長排除萬難讓緊急救助金儘快到位。預計內閣今天就會通過大型紓困方案，政府也會提出數十億歐元的重建基金。

德國總理梅克爾（Angela Merkel）的內閣今天預計通過大型紓困方案，以重建遭到大洪水重創的地區，並在未來提供更好的保障。

一周前，該區有記憶以來最嚴重的洪災導致德國至少169人、全歐200人喪命，德國右翼和左翼組成的「大聯合」政府將解凍紓困金，協助受損房舍、商家與重要基礎建設。

由於損害估計達數十億歐元，梅克爾昨天在視察災情慘重的中世紀古城巴特明斯特艾費爾（BadMunstereifel）時向記者表示，聯邦政府將會出手提供短期和長期協助。

媒體形容北萊因-西發利亞邦（NorthRhine-Westphalia）如「世界末日般滿目瘡痍」，梅克爾訪視完災區後向記者表示：「當看到這些破壞情況，就知道這次洪水是超乎我們想像的。」

她表示，部會首長將會做好準備，提供受災民眾緊急協助，並確保「經費會很快下來…我希望是幾天之內」。

緊急紓困金將會搭配長期重建基金，由聯邦政府和德國16個邦的政府「團結捐助」。

北萊因-西發利亞邦總理兼梅克爾政黨基督教民主黨（Christian Democrats）黨魁的拉謝特（ArminLaschet）也陪同訪視，他也是9月26日大選可能接下德國總理大位的人選之一。

拉謝特呼籲救援基金能「儘快且避免官僚地」提供給受害者。但也表示重建將會耗時數月，甚至數年。

德國社會民主黨（Social Democrats）總理候選人、財政部長蕭茲（Olaf Scholz）指出，歐洲這個最大經濟體除了會提供受害者直接救助，也將通過「數十億的重建計畫」，好讓情勢能儘快好轉。

他說：「對我來說重要的是事情發生後，要有後續作為」，包括德國災害預防系統和氣候保護措施。

綠黨（Greens）總理候選人貝爾伯克（AnnalenaBaerbock）則呼籲建立一套更協調的方式以警示民眾，同時要求政府準備更完善，以面對全球暖化導致的極端天氣事件。

© 2021 AFP