梅克爾接受德國軍方送別 典禮自選曲挑中東德龐克樂

（法新社柏林2日電） 德國總理梅克爾16年主政時代將正式落幕，德國軍方今天舉行送別儀式向她致敬，活動中演奏樂曲部分來自梅克爾自選「歌單」，風格橫跨聖歌、抒情及龐克，讓政治評論家感到意外。

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立場中間偏左的德國社會民主黨（Social Democrat）人選蕭茲（Olaf Scholz），一周後將接替梅克爾（Angela Merkel）入主總理府。

手持火炬、身着全套軍裝的士兵，今晚參加這場精心安排的典禮，伴隨着一支樂儀隊，演奏傳統軍樂和梅克爾的自選曲目，向這位掌權16年的保守派政治家告別。梅克爾看來受到感動。

這個典禮稱為「軍樂告別儀式」（Grosser Zapfenstreich），起源於16世紀，是德國軍隊的最高致敬方式。

梅克爾在典禮中說，她的4屆任期「充滿重大事件，且往往極具挑戰性」，「它們讓我在政治和人道層面受到挑戰，但同時也帶給我成就感」。

梅克爾會固定出席向德國歌劇作曲大師華格納（Richard Wagner）致敬的貝羅伊特（Bayreuth）音樂節。不過，她提供給今天典禮的自選曲目風格卻不尋常，令樂隊指揮和政治評論家都感到意外。

梅克爾選擇了德國「龐克之母」尼娜哈根（Nina Hagen）的東德流行歌曲「你忘記帶彩色底片」（Du hast den Farbfilm vergessen）。梅克爾在記者會上被問及選取原因時說，這首歌讓她想起在共產東德的青春歲月。

梅克爾第2首自選曲、聖歌「至聖主我頌讚?聖名」（Grosser Gott, wir loben dich）則未引人側目。但她的第3首自選曲、德國女星希德加柯內夫（Hildegard Knef）的「應為我下紅玫瑰雨」（Fuer mich soll's rote Rosen regen），卻又再度引起討論。

德國明鏡周刊（Spiegel）指出，這首催人淚下的歌曲，「對於一名執政風格理智、務實的女性來說，是出乎意料多愁善感」的選擇。

明鏡周刊引用一段歌詞：「為我降下紅玫瑰雨，讓我遇到新的驚奇，讓我重展新頁」，指這可能暗示梅克爾的未來。

「南德日報」（Sueddeutsche Zeitung）則寫道，梅克爾的選擇反映出「比起言辭，（她）更善於用姿態傳遞訊息」。（譯者：張璦/核稿：張正芊）

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