梅根告英報業集團侵犯隱私 辯方律師反對簡易判決

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（法新社倫敦20日電） 英國哈利王子之妻梅根馬克爾（Megan Markle）依擅自公開她與關係疏遠父親的私人信件內容，提告英國報業集團。報業集團的律師今天要求，透過完整審判釐清本案的來龍去脈。

這位薩塞克斯公爵夫人（The Duchess of Sussex）對「聯合報業集團」（Associated Newspapers）採取法律行動。聯合報業集團旗下的「周日郵報」（The Mail on Sunday）和「每日郵報」（Mail Online）網站，刊載她寫給父親馬克爾（Thomas Markle）信件的摘要內容。

信件於2018年8月書寫，也就是梅根嫁給哈利王子（Prince Harry）數個月後。她在信函中要求父親，停止接受小報專訪，也不要發表有關她的不實說法。

梅根的律師團隊正在尋求損害賠償，堅稱此事已明顯侵害她的隱私與着作權，根本無須進行完整審判。

若法官同意此主張，可能於倫敦高等法院上演的父女攤牌戲碼，將得以避免。

代表聯合報業集團的律師之一懷特（Antony White ）於聆訊第二天，向華比（Mark Warby）法官主張，本案「迫切需要調查」，且「不宜做簡易判決」。

懷特表示，薩塞克斯公爵夫婦4名前員工的代表律師於一封信中寫道：「庭審時可能公布更多口頭與書面證據，這些證據將釐清若干關鍵事實。」

這四名員工曾擔任薩塞克斯公爵夫婦的公關或私人秘書。（實習編譯：王宇潔/核稿：劉學源）

© 2021 AFP