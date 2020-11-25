梅根投書紐時透露 7月流產難以承受之痛

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（法新社紐約25日電） 英國哈利王子的妻子梅根（Meghan Markle）今天投書紐約時報透露，她在今年7月經歷一場流產。夫婦倆因為痛失小生命，陷入深深悲痛。

梅根於2018年嫁給哈利王子，成為薩塞克斯公爵夫人（Duchess of Sussex），翌年產下長子亞契（Archie）。

法新社報導，梅根投書紐時寫到，今年7月某日上午，她剛幫亞契換完尿布，突然感到一陣痙攣，跌倒在地，「當我抓着我的第一個孩子時，我知道我正失去我的第二個孩子」。

梅根在寫到流產痛失胎兒的「難以承受悲痛」時，指出現在這種悲痛還是不能說出口的禁忌話題，充滿（沒有根據的）羞恥，令人陷入獨自傷悲的無限輪迴。

梅根這篇透露個人悲痛經歷的投書時間點，就在她與哈利王子為了捍衛個人隱私和部分媒體開戰之際。

梅根聲稱「聯合報業集團」（Associated Newspapers）在她嫁入英國王室前，刊載和她關係疏遠父親的信件摘要內容，侵犯她的隱私、個資與版權。

當哈利王子和梅根宣布兩人決定退出王室生活時，震驚英國各界。

在媒體披露梅根在王室內生活很不快樂且厭倦媒體不斷侵擾後，夫婦倆於今年3月退出英國王室。

目前夫妻倆和長子亞契住在加州，兩人今年稍早和串流媒體巨擘Netflix簽約，將製作節目。

哈利子和梅根成立了一個非營利組織，致力推動教育、促進心理健康和福祉。

© 2020 AFP