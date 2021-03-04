梅根遭控霸凌下屬 英王室要調查

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（法新社倫敦3日電） 英國哈利王子之妻梅根遭肯辛頓宮工作人員指控霸凌，不僅以言詞羞辱，還把人逼得離職。白金漢宮今天表示將展開調查。梅根的發言人則說對她的人格攻擊感到難過。

哈利與梅根接受美國電視脫口秀主持人歐普拉（Oprah Winfrey）的專訪預定於3月7日播出，兩人的前員工搶先爆料。

「泰晤士報」（The Times）報導，揭露梅根霸凌的消息人士表示，之所以說出這段過往，是認為梅根在肩負英國王室職務的2年多期間，只展現出部分面貌，因此希望說出他們看到的「另一面」。

英國廣播公司（BBC）報導，白金漢宮今天表示，「現在和未來都不會容忍霸凌和騷擾情事」，表示將與員工會談。

白金漢宮聲明：「我們非常關切『泰晤士報』報導所稱，薩塞克斯公爵和公爵夫人前員工提出的指控。我們的人資團隊將調查文章中的情況。當時的員工，包括已離職員工，都會被邀請前來，看看我們是否可從中記取教訓。」

梅根的發言人則發表聲明：「公爵夫人對近來對於她的人格攻擊感到難過，尤其她自己曾身為遭到霸凌的對象，也十分支持因為霸凌經歷受苦、受創的人。

© 2021 AFP