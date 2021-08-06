梅西拋震撼彈 確定離開巴塞隆納

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（法新社巴塞隆納5日電） 西班牙甲級足球聯賽勁旅巴塞隆納（FC Barcelona）今天宣布巨星梅西（Lionel Messi）將離開球隊，阿根廷媒體形容這是對全球拋出「震撼彈」。

社群媒體推特（Twitter）開始流行「歡迎李奧（梅西昵稱）」（Welcome Leo）主題標籤，還有梅西身穿阿根廷各大球隊球衣圖。

不到一個月前，34歲的梅西才剛帶領阿根廷終結28 年國際大賽冠軍荒，成功在美洲杯（Copa America）以1比0戰勝宿敵巴西奪冠。如今這位6座金球獎得主再度成為焦點，巴塞隆納隊宣布梅西將與球隊結束18年合作關係，不會簽新合約。

阿根廷體育報「奧萊報」（Ole）寫說：「這是一個獨一無二、無疑是無與倫比的傳奇結局。」奧萊報還在推文中表示：「世界足壇最美故事篇章之一即將落幕，我們從未想過的這一天終於到來。」

「國家報」（La Nacion）則指這是「出人意料的轉折」，是「震驚全球足壇的震撼彈」。

電視頻道TyCSports推文說，這則消息「令人難以置信」，還稱這是「足球史上一個時代的結束」。

就在足壇開始揣測梅西會落腳哪個豪門球隊，阿根廷各球隊似乎也懷着「有夢最美」的心情，希望能延攬到這位大咖球星，不過考量到財務現實，梅西若真的回到祖國球隊，不啻是更大震撼彈。

阿根廷「號角報」（Clarin）推想，法甲巴黎聖傑曼隊（Paris Saint-Germain）最有可能獲得青睞，因為巴黎聖傑曼的卡達老闆多年來一直向梅西招手，加上梅西放眼明年在卡達舉行的世界盃，因此可能會繼續待在歐洲球隊。

© 2021 AFP