梅西篩檢呈陰性反應 返抵巴黎將展開練球

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（法新社巴黎5日電） 先前篩檢呈陽性反應的梅西，目前COVID-19檢測結果已為陰性，他所屬的法甲PSG今天宣布，梅西目前已經回到法國，並會在「未來幾天內」展開練球。 7屆金球獎（Ballon d'Or）得主梅西（Lionel Messi）上周在他的家鄉阿根廷接受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）篩檢時驗出陽性反應，但在通過檢測後，已在今天飛回法國。 梅西因此錯過了3日巴黎聖傑曼（Paris Saint-Germain, PSG）在法國杯（French Cup）以4比0擊敗瓦訥奧林匹克俱樂部（Vannes OC）的比賽。