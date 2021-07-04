梅西1進球2助攻 美洲杯阿根廷進4強

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（法新社巴西戈恩尼亞3日電） 阿根廷隊今天靠梅西（Lionel Messi）1進球、2次助攻，3比0擊敗厄瓜多，晉級美洲杯足球賽（Copa America）4強。

美洲杯14度封王的阿根廷，將於6日出戰哥倫比亞，爭取決賽門票；哥倫比亞今天稍早在PK大戰擊敗烏拉圭晉級。

梅西今天先後在第40、第84分鐘助攻給德保羅（Rodrigo De Paul）與馬蒂內茲（Lautaro Martinez）破門，傷停補時第93分鐘再利用自由球破門，為今天的個人秀畫下完美句點。

奮力一搏的厄瓜多其實今天未讓阿根廷好過，直到傷停補時第92分鐘辛卡佩（Pedro Hicapie）吞紅牌被罰出場，少打一人的厄瓜多才氣力放盡。

梅西賽後說：「事實上這是一場苦戰，我們領教了跟厄瓜多交手有多辛苦，對方選手速度快、身體素質強健且年輕，他們也確實踢出一場好球。在攻入第2球前，誰都沒把握能拿下這場比賽。」

與烏拉圭之戰，哥倫比亞門將歐斯皮納（David Ospina）在PK大戰成了大英雄。兩軍踢完正規90分鐘與30分鐘延長賽仍0比0僵持，歐斯皮納在PK大戰撲掉烏拉圭兩次射門，幫球隊勝出。

這場比賽也是歐斯皮納生涯第112場國家隊出賽，刷新原本他與瓦德拉馬（Carlos Valderrama）共同保持的最多國家隊出賽紀錄。

對烏拉圭而言，最傷心者莫過於卡巴尼（Edinson Cavani）與蘇亞雷斯（Luis Suarez），兩大球星無緣為烏拉圭再上層樓，這屆也很可能是兩人最後一次征戰美洲杯。

巴西昨天1比0淘汰智利，5日將與秘魯爭取另一張決賽門票；秘魯與巴拉圭昨天稍早的激戰，雙方各一人吞紅牌，最終3比3進入PK大戰，最後由秘魯勝出。

© 2021 AFP