梅迪維夫衛冕失敗 茲韋列夫ATP年終賽二度奪冠

（法新社義大利杜林21日電） 德國網球好手茲韋列夫今天以兩個6比4拍落世界排名第2的俄羅斯選手梅迪維夫，拿下生涯第2座ATP世界巡迴年終賽冠軍。

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東京奧運網球男子單打金牌得主茲韋列夫拿下本季第6座ATP單打冠軍，是所有ATP選手中最多，同時他也終止了對梅迪維夫的5連敗。

大會第3種子茲韋列夫（Alexander Zverev）此役兩盤各破了梅迪維夫（Daniil Medvedev）的發球局1次，全場只花75分鐘就勝出，繼2018年封王後，再次奪下ATP年終賽冠軍。梅迪維夫是今年美國網球公開賽冠軍，也是去年ATP年終賽的冠軍得主。

茲韋列夫說：「感覺很棒，我擊敗了連贏我5場比賽的對手，抱回ATP年終賽冠軍。我得打出生涯數一數二好的表現。」

「我對此很滿意，現在也準備好要帶着勝利的心情度假去了。」

茲韋列夫將不會參加11月25日到12月5日在馬德里、杜林（Turin）、因斯布魯克（Innsbruck）進行的台維斯杯（Davis Cup）網賽。

他說：「沒有什麼能比在這裡贏球，然後為球季畫上句點來得更好了，所以我真的十分高興。而我現在也非常期待下個球季的到來。」

「這一刻很特別，我現在超級激動，也超級開心。」

今年的年終賽是首度自英國倫敦移師義大利杜林舉行，也是2005年以來，首次有兩名25歲以下選手爭冠。

© 2021 AFP