梅迪維夫闖美網4強 朝生涯首座大滿貫金杯邁進

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（法新社紐約7日電） 美國網球公開賽男單第2種子梅迪維夫今天以6比3、6比0、4比6、7比5揮落世界排名117的荷蘭選手範德贊德舒爾普，連續3年闖入美網4強，續朝生涯首座大滿貫金杯邁進。

俄羅斯名將梅迪維夫（Daniil Medvedev）在本年度首場大滿貫澳洲公開賽決賽中，敗給塞爾維亞籍世界球王喬科維奇（Novak Djokovic）；2019年的美網決賽則是不敵西班牙「蠻牛」納達爾（Rafael Nadal）。

梅迪維夫賽後表示：「又進準決賽，我只想比上兩次表現好一點，再往前跨一步，而這一步事實上是最困難的。」

梅迪維夫接下來將迎戰18歲西班牙小將艾卡拉茲（Carlos Alcaraz）和加拿大第12種子奧格-阿里辛（Felix Auger-Aliassime）之間的勝方。

梅迪維夫如果再下一城，有可能與尋求年度全滿貫的喬科維奇在決賽再度交手。

範德贊德舒爾普（Botic Van de Zandschulp）從會外賽打起，一路過關斬將來到8強，追平美網紀錄。過去，1999年的法國選手艾斯庫德（Nicolas Escude）、2008年的盧森堡選手穆勒（Gilles Muller）都曾從美網會外賽一路闖進8強。（譯者：陳政一）

© 2021 AFP