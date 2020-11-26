棄置油船恐釀生態災難 葉門叛軍放行聯合國檢修

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（法新社杜拜26日電） 葉門叛軍「青年運動」證實，已同意放行聯合國人員前往檢查並修補棄置海上已久的浮動式儲存卸油船（FSO）「沙佛號」（Safer）。這艘油船有破裂危險，恐造成大量原油外泄。

聯合國（UN）數年來想要評估沙佛號損害情況，但自從2014年葉門內戰爆發後，受伊朗支持並控制葉門北部大部分地區的「青年運動」（Huthis），一直拒絕開放聯合國人員登船。

青年運動高級指揮官胡提（Mohamed Ali al-Huthi）昨晚在推特發文表示：「為避免生態災難，我們已與聯合國簽署協議，允許對沙佛號油船進行緊急維修和全面檢查。」

船齡45年的沙佛號，2015年至今棄置在葉門西部港市荷台達（Hodeida）附近，船上載有110萬桶原油。若這艘船破裂或發生爆炸，恐怕會釀成環境和人道災難。且除了船身腐蝕，原本控制船中儲存槽內爆炸性氣體的例行工作也一直沒做。

聯合國本周稍早表示，或許能在明年1月底或2月初展開檢修工作，要看何時能取得所需裝備。

綠色和平組織（Greenpeace）對於新發展表示歡迎，並認為「早該如此」。

發言人德魯比（Ahmed El Droubi）說：「沙佛號一天不讓人登船，我們就離一場人道和生態災難再近一天。這場災難將讓葉門現有悲劇更慘，並對區域四周的土地、海洋和空氣造成難以估計的破壞。」

© 2020 AFP