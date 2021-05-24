楊恩准絕殺狙擊尼克 老鷹季後賽季後賽首戰獲勝

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（法新社紐約23日電） NBA老鷹今天靠楊恩終場前0.9秒砍進關鍵一球，以107比105扳倒種子序較高，且本季例行賽他們從未贏過的尼克。

紐約尼克自2013年後首次重回美國職籃NBA季後賽，他們和亞特蘭大老鷹在例行賽都獲得41勝31敗，但尼克在雙方對戰中，取得3勝0負優勢，因此由尼克獲得第4種子資格，老鷹則是排在第5種子的位置。

今天比賽打到第4節，戰況陷入膠着，終場前28.6秒，兩隊103比103戰成平手，老鷹在楊恩（Trae Young ）兩罰俱中後取得兩分領先，但比賽結束前10.2秒，尼克替補的資深後衛羅斯（Derrick Rose）展現老將價值，一記跳投得手，讓球隊扳平比數，但終場前0.9秒，楊恩回敬一記關鍵跳投，讓老鷹再度握有領先，在尼克的藍德爾（Julius Randle）攻擊失手後，最終老鷹以2 分之差帶走勝利。

這場比賽的上半場，老鷹柯林斯（John Collins）、楊恩分別攻下12分、11分；尼克則靠羅斯獨得10分緊咬比數。半場打完，尼克僅以50比52落後老鷹2分。

兩隊易籃再戰，尼克第3節打出一波23比14攻勢逆轉，以73比66領先7分，在巴瑞特（R.J. Barrett）單節9分帶領下，尼克打完3節以73比71，2分超前老鷹，無奈第4節最後一刻遭反撲。老鷹這場比賽獲勝，在兩隊7戰4勝制的系列賽收下開門紅，以1比0領先尼克。

楊恩今天轟下整場比賽最高的32分，另有7籃板10助攻進帳；鮑格達諾維奇（Bogdan Bogdanovic）為老鷹攻下18分；替補的威廉斯（Lou Williams）和先發的柯林斯分別獲得13分、12分；卡佩拉（Clint Capela）僅獲9分，但抓下13個籃板。

尼克今天板凳球員大發神威，伯克斯（Alec Burks ）攻下全隊最高27分，老將羅斯斬獲17分，奎克利（Immanuel Quickley）進帳10分；先發球員中，藍德爾（Julius Randle）有15分12籃板的雙十成績，巴瑞特有14分11籃板的雙十成績。

© 2021 AFP