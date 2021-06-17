楊恩砍39分勝76人 老鷹系列賽率先聽牌

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（法新社費城16日電） 楊恩今天砍下全場最高39分，讓其所屬的老鷹在第4節完成驚奇大逆轉，在終場以109比106擊敗76人，在7戰4勝制季後賽次輪，率先以3比2聽牌。

美國職籃NBA東區季後賽，頭號種子費城76人與第5 種子亞特蘭大老鷹，在前4戰打完後以2比2戰成平手，雙方今天在76人主場爭奪率先聽牌的優勢。

今天比賽首節，老鷹手感不佳，整體投籃命中率僅3成48，只投進1個三分球，命中率更低到只有1成67；76人則是在恩比德（Joel Embiid）大殺四方獨得17分的帶領下，以38比24領先老鷹達兩位數。

次節76人拿下24分，但也將老鷹的得分壓低到16分；上半場打完，76人以62比40領先逾20分。

老鷹靠楊恩（Trae Young）第3節攻下12分，稍將落後追近，但76人持續以87比69領先老鷹。

末節老鷹靠威廉斯（Lou Williams）從板凳殺出頻頻取分，單節獨得13分，加上楊恩關鍵時刻連投帶罰連拿7分，打出一波36比17攻勢，反以105比104將比分超前，最終他們在單節轟下40分的情況下，以3分的差距逆轉勝出，在系列賽取得3比2聽牌。

此役除楊恩轟下全場最高39分，柯林斯（John Collins）也為老鷹貢獻19分、11籃板的雙十演出，板凳出發的賈里納里（Danilo Gallinari）、威廉斯分獲16分、15分。

76人的恩比德今天有37分、13籃板的雙十成績，塞斯．柯瑞（Seth Curry）也砍進36分，但其他隊友得分均未達兩位數。

© 2021 AFP