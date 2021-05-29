楊恩21分14助攻 老鷹季後賽第3戰擊敗尼克

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（法新社亞特蘭大28日電） 美國職籃NBA亞特蘭大老鷹少主楊恩（Trae Young）今天搶下21分、14助攻，率隊終場105比94擊敗紐約尼克，季後賽首輪取得2勝1敗領先。

儘管「飆風玫瑰」羅斯（Derrick Rose）拿下全場最高30分，全隊命中率僅3成58，尼克最終仍未能力挽狂瀾。

老鷹得分多點開花，有7人得分達兩位數，包括第2 戰遇上犯規麻煩沒得分的柯林斯（John Collins）都有14分進帳。

楊恩搶下全隊最高21分；鮑格達諾維奇（Bogdan Bogdanovic）15分；卡佩拉（Clint Capela）13分12籃板；賈里納里（Danilo Gallinari）12分；韓特（De'Andre Hunter）11分；赫爾特（Kevin Huerter）10 分。

尼克方面，藍德爾（Julius Randle）繳14分、11籃板；諾艾（Nerlens Noel）和布拉克（Reggie Bullock）各獲12分、11分；巴瑞特（RJ Barrett）僅拿7分。

兩隊將於30日繼續在亞特蘭大打第4戰。

© 2021 AFP