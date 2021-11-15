楊恩42分10助攻 老鷹擊敗衛冕軍公鹿

（法新社亞特蘭大14日電） 今天楊恩拿下42分、10助攻，讓老鷹120比100擊敗上季總冠軍公鹿，終止最近6連敗。

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美國職籃NBA亞特蘭大老鷹今天主場迎戰密爾瓦基公鹿，老鷹的楊恩（Trae Young）包括三分球13投8中在內，整場比賽26次出手命中16球，除轟下全場最高42分，還送出10次助攻，並抓下8個籃板。

老鷹今天贏球，本季在主場的戰績提升到4勝1敗，陣中的柯林斯（John Collins）在下半場攻下16分，整場比賽有19分進帳，卡佩拉（Clint Capela）則有12分、13籃板的「雙十」成績。

公鹿隊上因腳踝扭傷缺席12日比賽的「字母哥」安特托昆博（Giannis Antetokounmpo）今天歸隊，攻下全隊最高26分，並送出6次助攻，但球隊仍吞下2連敗。

哈勒戴（Jrue Holiday）為公鹿挹注19分，艾倫（Grayson Allen）斬獲18分。

公鹿今天人手短缺，羅培茲（Brook Lopez）因背傷缺陣，希爾（George Hill）也因為背部的問題無法上場，密道頓（Khris Middleton）則因確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病）必須遵守聯盟健康安全規定而無法出賽。

© 2021 AFP