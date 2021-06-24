楊恩48分轟垮公鹿 老鷹東區冠軍賽首戰客場獲勝

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（法新社密爾瓦基23日電） 楊恩今天轟下48分，率老鷹在客場以116比113驚險擊敗公鹿，拿下東區冠軍賽首戰勝利。

美國職籃NBA東區冠軍賽今天揭開序幕，第3種子密爾瓦基公鹿在主場迎戰第5種子亞特蘭大老鷹的系列賽首戰，公鹿首節在安特托昆博（GiannisAntetokounmpo）、波蒂斯（Bobby Portis）合拿15分的聯手帶領下，最多曾領先6分，但老鷹在楊恩（TraeYoung）單節攻下12分、威廉斯（Lou Williams）首節結束前1.8秒砍進三分球的情況下緊咬比數，讓公鹿僅以28比25領先3分。

下半場比賽，兩隊71比71平手之際，鮑格達諾維奇（Bogdan Bogdanovic）兩罰俱中讓老鷹要到領先，他們在楊恩第3節拿下12分的帶領下，最多領先達8分，前3節打完也以88比85領先公鹿。

末節雙方3度平手後，公鹿一波7比0攻勢要回領先，老鷹在柯林斯（John Collins）砍進三分球、卡佩拉（Clint Capela）拿下兩分後，以112比111取得1分超前，之後雙方進入罰球大戰，公鹿的安特托昆博雖兩罰俱中，但老鷹靠楊恩4罰全進，最終以3分之差帶走勝利。

楊恩此役轟下全場最高48分外，另有7籃板、11助攻的演出，柯林斯與卡佩拉分別拿下23分、15籃板和12分、19籃板，兩人都繳出雙十成績，赫爾特（KevinHuerter）則是獲得13分。安特托昆博今天有34分、12籃板、9助攻的准大三元成績，哈勒戴也為公鹿貢獻33分，密道頓（KhrisMiddleton）與替補的波蒂斯分別有15分、11分進帳。

© 2021 AFP